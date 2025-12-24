;

Pena absoluta en el espectáculo: confirman muerte del famoso comediante y actor Pat Finn a los 60 años

El artista norteamericano apareció en series como “Seinfeld”, “Dr. House” y “The Middle”.

Javier Méndez

El mundo del espectáculo recibió una dura noticia en la previa de la Navidad.

En las últimas horas, se confirmó la muerte del actor y comediante estadounidense Pat Finn. Tenía 60 años.

La información fue dada a conocer por su familia a través de un comunicado. Todo ocurrió en su hogar en Los Angeles, California, mientras estaba rodeado por sus cercanos.

Finn se hizo conocido por participar en series de televisión como The Middle, Seinfeld y Friends. Eso sí, también tuvo una sólida carrera en la improvisación, concretamente en el famoso teatro The Second City de Chicago.

“Mi querido amigo Pat Finn falleció anoche (...) fue amado por todos”, escribió el intérprete Jeff Garlin en su cuenta de Instagram. “Compartimos un amor por el absurdismo”, sumó.

Los últimos años del actor habían estado marcados por las complicaciones en su estado de salud. En 2022 luchó contra un cáncer de vejiga, y si bien este entró en remisión, luego volvió y se propagó.

ADN

Paul Archuleta

