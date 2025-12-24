;

Perjuicio cercano a $21 mil millones: decretan prisión preventiva para médicos acusados de masivo fraude con licencias médicas

La justicia consideró la gravedad del perjuicio fiscal y el riesgo de reiteración del delito para ordenar la medida cautelar más severa contra seis médicos y un representante legal.

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para siete imputados, seis médicos extranjeros y un representante legal, acusados de integrar una red dedicada a la emisión fraudulenta de licencias médicas, un esquema que habría generado un perjuicio cercano a $21 mil millones al Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

La resolución se conoció tras cuatro jornadas de formalización, iniciadas el 19 de diciembre, en las que la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente expuso los antecedentes del caso.

Según el Ministerio Público, los imputados operaban mediante centros médicos inexistentes, constituidos como sociedades de fachada que servían de soporte jurídico para emitir licencias electrónicas sin respaldo clínico real.

De acuerdo con la investigación, la red habría emitido 35.978 licencias entre 2021 y 2024, de las cuales 26.559 fueron efectivamente pagadas. El patrón llamó la atención de los organismos fiscalizadores al detectar que algunos profesionales superaban con creces los promedios habituales de emisión, alcanzando más de 700 licencias en un par de años. Cerca del 90% correspondía a diagnósticos de carácter psiquiátrico, lo que facilitaba reposos prolongados.

Entre los beneficiarios figuraban funcionarios públicos de distintas reparticiones, algunos de los cuales habrían utilizado las licencias para viajar al extranjero o asistir a casinos, antecedentes que coinciden con informes de la Contraloría General de la República.

Los imputados fueron formalizados por emisión de licencias médicas falsas, fraude de subvenciones y asociación delictiva, en calidad de autores. Para el tribunal, la gravedad de los hechos, el monto del perjuicio fiscal y el riesgo de fuga —considerando que uno de los médicos intentó salir del país— justifican la medida cautelar más gravosa.

La Fiscalía anunció, además, que solicitará audiencia para formalizar a 318 funcionarios públicos que habrían adquirido licencias irregulares, y no descarta nuevas diligencias para determinar la existencia de más involucrados en la captación de supuestos “pacientes”.

