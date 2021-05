Maltés tras perder la gobernación regional: “Soy otro ser humano y no son traspasables los atributos de Pamela Jiles”

Luego de haber obtenido el quinto lugar en los resultados de las elecciones para gobernador regional por Santiago, Pablo Maltés señaló que evaluará si le da su apoyo o no a Karina Oliva o Claudio Orrego para la segunda vuelta del domingo 13 de junio.

Acompañado de la diputada Pamela Jiles, el excandidato sostuvo que le “parece es fantástico que la derecha haya sido derrotada. Creo que los dos candidatos que pasan a segunda vuelta expresan, junto con los otros candidatos de la oposición que también tuvieron una excelente votación, la voluntad popular en rechazo el gobierno de Piñera”.

Sobre al apoyo a alguno de los dos candidatos, Maltés indicó que “eso lo vamos a ver en los próximos días, hay que conversarlo. En este preciso momento no defino nada al respecto”.

Por otra parte, Maltés se refirió a conexión entre el 10,67% de votos que obtuvo, según el 99,89% de las mesas escrutadas, y los adherentes de la diputada Jiles, precisando que los atributos de la parlamentaria no son traspasables.

“Es redifícil precisar qué es lo que ocurre en esos términos. Creo que casi el 11% de la ciudadanía que votó por mí, evidentemente, verá algún nivel de conexión en relación a la diputada Pamela Jiles. Ahora, creo que desde antes ha habido en todos los análisis estas intenciones de presidencializar todas las elecciones y yo creo que eso no ocurrió, me parece eso no se expresa en ningún caso. En el mío tampoco”, afirmó.

“Por lo tanto, me parece que la adhesión popular a Pamela Jiles se mantiene en los mismos términos en que venía. Yo fui un candidato a gobernador, hicimos la campaña muy breve, soy otro ser humano y creo que no son traspasables los atributos de Pamela Jiles. Ahora, me alegra mucho que la ciudadanía vote en la porción que lo hizo y que considere que Pamela Jiles me apoyo”, agregó.

El excandidato también indicó que “hemos estado trabajando sistemáticamente para la unidad de la oposición. De hecho, hemos sostenido una serie de reuniones con el conjunto de las candidaturas presidenciales y de los partidos que respaldan esas candidaturas para lograr una primaria amplia, sin vetos y exclusiones, de toda la oposición”.

“Hemos participado, yo en representación de la diputada Pamela Jiles, y mantendremos esa disposición hasta que se resuelva y eso aún está en curso”, concluyó.

Pamela Jiles: “No hay tal candidatura presidencial”

Por su parte, la diputada Jiles dio a conocer que “en los próximos días voy a darles un punto de prensa para referirme a este tema y parles algunas noticias relevantes”.

Además, señaló que, de su parte, “no hay tal candidatura presidencial, nunca he sido proclamada, salvo por mi pueblo en las paredes y voceado, como candidata presidencial. Yo no soy una candidata proclamada y eso y otras cosas más voy a hablar próximamente”.