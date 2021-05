“¿Carmen Frei me mintió?”: Ximena Rincón emplazó a Álvaro Elizalde por negar veto del PS a su candidatura

Este domingo, el presidente del Partido Socialista (PS), Álvaro Elizalde, negó que su tienda vetara a la senadora Ximena Rincón, quien debió bajar su candidatura presidencial por la Democracia Cristiana (DC).

Dicha situación ocurrió en medio de la controversia que involucró a gran parte de la oposición, lo que más tarde derivó en la fallida inscripción de primarias entre el PS, el Frente Amplio y el Partido Comunista (PC).

“Nosotros no hemos vetado a nadie“, aseguró Elizalde, en conversación con Mesa Central. “Hace más dos años definimos como nuestra política de alianza la unidad amplia de todas las fuerzas progresistas, de la DC al FA, incluído el PC, y esa ha sido la lógica con la que hemos operado todo este tiempo”.

En esa línea, el timonel del PS sostuvo que “nuestra opción es distinta. Ellos optaron por una primaria de la exclusión, una primaria donde solo hay candidatos hombres, no participan mujeres. Nosotros tenemos una opción distinta”.

Tras su participación en el programa de Canal 13, Elizalde recibió el emplazamiento de la propia Ximena Rincón.

“Si lo que dice Álvaro es cierto, ¿por qué no me contesta el cel desde el miércoles cuando lo llame y dejé mensaje de WhatsApp con la pregunta?“, cuestionó la senadora a través de Twitter.

La senadora subrayó finalmente que “¿Está diciendo que Carmen Frei me mintió? ¡No creo!“, en alusión a la presidenta interina de la DC, quien ocupa este cargo tras la renuncia de Fuad Chahin.

@alvaroelizalde en Mesa Central acaba de decir que no me vetaron Mi reflexión es: si lo que dice Álvaro es cierto

1.- por que no me contesta el cel desde el miércoles cuando lo llame y deje mensaje de WhatsApp con la pregunta

2.- Esta diciendo que Carmen Frei me mintió? No creo!

— Ximena Rincón (@ximerincon) May 23, 2021