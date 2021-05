Alcalde Claudio Castro sobre su reelección en Renca con el 92,7% de los votos: “No habría tenido este resultado si me hubiera mantenido en la DC”

El alcalde reelecto de Renca, Claudio Castro (independiente), quien logró un récord al ganar con una mayoría de 92,7%, afirmó que no habría tenido este resultado si seguía en la Democracia Cristiana.

En conversación con El Mercurio sostuvo sobre el triunfo: “No, no habría tenido este resultado si me hubiera mantenido como militante de la Democracia Cristiana. No solo eso: haberme salido de la DC, por la izquierda, buscando articular una unidad en Renca que ojalá pueda proyectarse al país, fue una condición para haber tenido este logro”.

Asimismo, confesó que sí pensó poder quedar fuera de las elecciones. “Creo que hubiera votado muy poca gente en Renca y esa habría sido la principal manifestación del rechazo a lo que estaba sucediendo. Y probablemente, el otro candidato habría tenido poco más que su propio voto. Calculábamos que candidatos a concejales iban a tener más votos que el alcalde electo”, expresó.

De igual forma, dijo en ADN.cl que “obtener el 92,7% es una cuestión difícil de desmenuzar, es tremendamente sorpresivo, es un porcentaje histórico que no se había dado antes en una elección democrática con dos candidaturas. Es sorpresivo, es al mismo tiempo un orgullo, y creemos que es un mandato de la comunidad renquina para llevar adelante un programa que es tremendamente ambicioso”.

Cabe recordar que el político estuvo a punto de quedar fuera de la papeleta en las elecciones del 15 y 16 de mayo, luego que su candidatura como independiente fuera rechazada por Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) al aparecer aún afiliado a la Democracia Cristiana, debido a que renunció al partido fuera del plazo legal. Sin embargo, una norma aprobada a última hora por el Congreso le permitió mantener su candidatura.