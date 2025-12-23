¿Sientes que las navidades pasadas fueron mejores que las de ahora? Psicólogo explica la razón de este fenómeno

La Navidad 2025 ya está a la vuelta de la esquina y muchos ya están alistando los últimos detalles para festejarla en familia.

Si bien para muchos la Navidad es una de las festividades preferidas, hay algunas personas que no lo sienten de esa manera.

De hecho, es común que en estas fechas se sienta cierta nostalgia de que la celebración era mejor en el pasado y que ahora es “una celebración más”.

¿A qué se debe?

En conversación con ADN.cl, el psicólogo del Centro de Salud Universitario UACh, Felipe Rojas Carrasco, comentó que “a mucha gente le pasa que llega la Navidad y el ánimo cambia”.

“Aparecen recuerdos, comparaciones y la sensación de que “antes esto se vivía mejor”. Eso no tiene que ver con idealizar la infancia como un período necesariamente tranquilo o cuidado, porque para muchas personas no lo fue. Lo que suele pesar es la comparación con la vida adulta", detalló el especialista.

En esa misma línea, Rojas explicó que “más allá de cómo haya sido la infancia, hoy la mayoría de las personas vive con más responsabilidades, más decisiones que tomar y menos espacio para el ocio y pausar. En ese contraste, el pasado puede sentirse más liviano, no porque haya sido fácil, sino porque la complejidad actual es mayor”.

“Además, la Navidad funciona como un punto de revisión. Nos enfrenta a preguntas que durante el año muchas veces se postergan: cómo estoy, qué he perdido, qué he sostenido y qué necesito hoy. La nostalgia aparece cuando esas preguntas difíciles se cruzan con el deseo de sentir más calma y menos exigencia, aunque sea por un momento”, concluyó el experto.