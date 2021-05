Claudio Castro, el alcalde que fue reelecto con un 92,7% de los votos en Renca: “Es sorpresivo y un orgullo”

Las elecciones del fin de semana recién pasado fueron históricas en varios sentidos; se votó en dos días, se eligió a los miembros de la Convención Constitucional, y a los gobernadores regionales, todo esto por primera vez. Y aunque no fue la primera oportunidad en que se votó por alcaldes y concejales, sí hubo un resultado particular que no dejó de sorprender: La contundente votación que obtuvo el alcalde de Renca, Claudio Castro (independiente).

Con un 92,7% de las preferencias correspondientes a 43.729 votos, Castro se impuso a su único contendor, César Monsalve (PRI), quien solo logró el 7,23% (3.410 sufragios).

“Es tremendamente sorpresivo”

Este será el segundo periodo de Claudio Castro frente a la comuna del sector norponiente de Santiago, y pese a ser incumbente y a que su candidatura no estuvo exenta de polémicas –tribunales de justicia electoral mediante y acusaciones del otro candidato de ilegalidad en su inscripción– pudo participar y salir elegido con una votación que calificó como algo “sorpresivo y un orgullo”.

“Obtener el 92,7% es una cuestión difícil de desmenuzar, es tremendamente sorpresivo, es un porcentaje histórico que no se había dado antes en una elección democrática con dos candidaturas. Es sorpresivo, es al mismo tiempo un orgullo, y creemos que es un mandato de la comunidad renquina para llevar adelante un programa que es tremendamente ambicioso”, dijo a ADN.CL.

En tanto, al ser consultado sobre los motivos que él estima fueron clave para volver a encantar al electorado, Castro agregó que “este resultado no es un resultado de Claudio Castro, tiene que ver con la construcción compleja de la unidad de fuerzas sociales y políticas que fuimos capaces de armar un programa, de ponernos de acuerdo. Para mí este 92,7% significa un orgullo, un reconocimiento, una responsabilidad sobre todo, este no es solamente el triunfo de mi candidatura como alcalde, también significó el ingreso de ocho concejales desde la DC al PC, y por lo tanto es una responsabilidad”.

El alcalde, que comenzará su segundo periodo el próximo 28 de junio, también aprovechó para agradecer a los funcionarios y trabajadores del municipio, que lo recibieron con la mejor actitud al retomar sus funciones después de las elecciones.

“Ha sido un regreso de agradecer, de poder reconocer el trabajo que hemos hecho y al mismo tiempo de asumir que tenemos un mandato de seguir trabajando. Ha sido de agradecer a la comunidad y recibir mucho cariño, en toda Renca se vive un ánimo de alegría, de expectación por lo que va a ser el próximo periodo, pero sobre todo de afecto por lo que hemos logrado construir y de destacarnos por este resultado y lo que está detrás”, puntualizó el edil.