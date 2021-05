Pensemos Chile: Analizamos los resultados y el escenario político después de las elecciones de este fin de semana

Este lunes se emitió el décimo capítulo del nuevo programa de ADN, Pensemos Chile, un espacio de conversación ciudadana y debate sobre el Chile que queremos.

Bajo la conducción de Claudia Álamo y Mauricio Hofmann, conversamos y analizamos el escenario político que dejaron los resultados de las elecciones convencionales constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores regionales de este fin de semana junto a la politóloga y doctora en estudios americanos Pamela Figueroa; el fundador de Decide Chile, Cristóbal Hunneus; y el doctor en filosofía y analista política Max Colodro.

Pamela Figueroa: “Es un ajuste institucional a un cambio social que en Chile se venía viviendo”

En primera instancia, Figueroa sostuvo que “lo que sucedió ayer es que el cambio social que venía viviendo Chile hace bastantes años, si uno ve la crisis de representación, viene más o menos desde 2011, se mostró en la representación política. Entonces, no le pondría como estallido, no le pondría terremoto (político), lo que sí pondría es que el cambio social se amplió a la representación, no solo en la constituyente, sino que también en gobernadores, alcaldes y concejales. Eso lo vimos en distintas dimensiones”.

“Entonces, creo que el desfase que teníamos, que mostraba esta gran crisis de confianza y legitimidad, entre una sociedad que había cambiado profundamente y un sistema político, una elite que no lograba dar cuenta de esa sociedad, de alguna manera se representa ahora. Entonces, hay un traslado de la agenda social a la representación política y parece que ese es un fenómeno interesante que hay que observar, que hay que observar, que hay que mirar”, agregó.

Finalmente, la doctora en estudio americanos dijo que el resultado de las elecciones de este fin de semana, “es un ajuste institucional a un cambio social que en Chile se venía viviendo hace muchos años”.

Cristóbal Hunneus: “Para los partidos políticos va a ser muy difícil que se recuperen”

Por su parte, Hunneus expresó que “para los partidos va a ser muy difícil que se recuperen del golpe de ayer, porque es muy grande. Van a tratar de hacer alguna pirotecnia, pero el cambio de tendencia y folio es muy grande”.

“Yo creo que el futuro presidente, probablemente, está más hacia la izquierda de lo que nosotros creíamos. Creo que mucha gente va a empezar a mirar Boric y Jadue con más atención, vamos a ver qué hace la Lista del Pueblo si va a levantar o no va a levantar candidato, probablemente, se entusiasmen; probablemente, la lista Nueva Constitución se entusiasmen y digan ‘oye si nos fue bien con estos pocos recursos, esta poca franja, si nos armamos bien y planificamos, capaz que la elección de diputados saquemos veintidós’”, continuó.

“Entonces, yo creo que este es un juego muy abierto y más lo relevante que pase aquí a dos días más en la inscripción de las primarias, es que tenemos segunda vuelta de gobernadores en cuatro semanas más y esa va a ser la primera vista de las consecuencias de esta elección: ¿quién va a salir a apoyar a Karina Oliva en la segunda vuelta?, ¿Nathalie Joignant va hacer un pacto con ella?, ¿qué va hacer Pablo Maltés?, ¿con qué voto va a ganar Orrego? Entonces, van a pasar muchas cosas antes de la primaria que van a ser muy indicativo de lo que va a pasar en noviembre”, añadió.

Max Colodro: “Es muy interesante saber quiénes no votaron y por qué”

Finalmente, Colodro manifestó que “parece muy interesante dilucidar cuál es este Chile del 57% que se quedó en su casa en una elección tan trascendental como esta. O sea, se insistió mucho en que estábamos, probablemente, en la elección más importante en décadas, en que por primera vez en la historia de Chile íbamos a tener la posibilidad de escoger a las personas que iban a redactar una Constitución, algo que no había ocurrido nunca desde el proceso de la independencia, y, sin embargo, casi un 60% del país igual decide quedarse en su casa”.

“Entonces, yo creo que es muy interesante saber quiénes no votaron y por qué no fueron a votar ayer a pesar de la trascendencia, de relevancia, que tenían los comicios que tuvimos. Yo creo que poder dilucidar quiénes son, qué mundo (electoral) es este, que es un mundo mayoritario”, concluyó.