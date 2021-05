“Mínimos comunes”: PC no participará en la reunión de la oposición que encabezará Yasna Provoste

Este sábado, partidos de la oposición se reunirán en una cita que encabezará la presidenta del Senado, Yasna Provoste, en la que discutirán y zanjarán la propuesta de “mínimos comunes” que se negocia por estos días con el Gobierno.

Sin embargo, el cónclave no contará con la asistencia del Partido Comunista, pese a que la colectividad coincide tanto en el análisis de la situación a un año de la pandemia del covid-19, como en las ayudas que necesitan las familias más golpeadas por la crisis.

La clave de esta inasistencia fueron las palabras de la propia senadora Provoste, quien descartó la inclusión de materias concernientes a Derechos Humanos en la agenda.

“Nunca las temáticas de Derechos Humanos deben estar supeditadas a los mínimos comunes. En un Estado de derecho es imperativa su defensa y en esto, el Gobierno de Chile está al debe”, afirmaron desde el PC, en una carta dirigida a la presidenta de la Cámara Alta.

La misiva agrega que “las denuncias que existen ante organismos internacionales por el actuar del Presidente de la República, quien valida la represión y la violencia contra quienes han sido vulnerados sistemáticamente en sus derechos es un tema prioritario para nuestra bancada y para agrupaciones de familiares de víctimas del Estado. Nuestro compromiso está con ellos por continuar legislando a su favor en torno a la reparación y la justicia”.

En otros puntos, también expusieron que “lamentamos que en las reuniones que ya se han sostenido, nada se diga en relación a que esta crisis ha sido soportada principalmente sobre la base de los recursos de los trabajadores y trabajadoras“.

“El aporte del Ejecutivo y del empresariado debe ser concreto, inmediato y escuchando a los diferentes actores sociales que han alzado la voz ante un gobierno indolente y acostumbrado a poner freno amenazando con el Tribunal Constitucional, a las justas demandas que nacen de la ciudadanía movilizada”, subrayaron desde el PC.

De todos modos, no descartaron una reunión “en la posteridad”. “A poco más de una semana de las elecciones no es el momento político para realizar esta discusión sin que haya existido la instancia de un debate más profundo de estos temas. El interés general no puede quedar supeditado a una agenda limitada e insuficiente de mínimos comunes“, sentencia la carta.