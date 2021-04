Ximena Rincón llamó al Gobierno a retirar requerimiento al TC: “Estamos dispuestos a sentarnos a conversar sobre una reforma tributaria”

La senadora y opción presidencial de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón, explicó en ADN Hoy las claves de la propuesta que realizó junto a Paula Narváez, donde destaca una renta básica universal de $600.000 pesos y la búsqueda de la máxima unidad para resolver respecto a una acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, insistiendo en que el Gobierno retire el requerimiento presentado al TC.

Respecto a la posición de la DC sobre una iniciativa contra el Mandatario, afirmó que “lo que ha ocurrido es que el partido se ha juntado con los diputados antes de ayer en la noche, y han acordado un análisis serio, técnico y jurídico para tomar una decisión frente a la acusación”.

Y reiteró que “el llamado nuestro es que retire el requerimiento y en su defecto que presente, tal como la segunda vez, un proyecto para permitir este tercer retiro. Nosotros le hemos dicho en todos los tonos al Presidente de la República que estamos dispuestos a sentarnos a conversar en una reforma tributaria que permita enfrentar la situación de coyuntura hoy día”, explicó Rincón.

“El Presidente debería reflexionar respecto a aquello. Las familias del país necesitan apoyo, no las podemos dejar solas. Parece mezquina su postura de negar este retiro y además no poner nada encima de la mesa. Nosotros le ofrecemos que no sigamos con retiros y discutamos algo estructural”, opinó.

Respecto a los dichos del senador Alejandro Guillier, quien sugirió pedirle a las instancias pertinentes que revise las condiciones físicas y mentales del Presidente para inhabilitarlo, Rincón se mostró contraria. “El Presidente es una persona absolutamente insensible, pero no tiene el Senado, y eso lo está revisando la comisión de Constitución, facultades para pronunciarse sobre aquello”, afirmó la candidata.

Por otra parte, Rincón se refirió a los cuestionamientos de la representante del Partido Humanista, Pamela Jiles, acerca de los costos monetarios que tendría para el país la entrega de una renta básica universal de $600.000 pesos. “Me sorprende Pamela, porque cuando ella hace ofertas, como devolver todo lo retirado – desde los Fondos de Pensiones – cuando sea Presidenta, supera con creces esta propuesta”, dijo Rincón.

Acerca del funcionamiento de la propuesta monetaria ofrecida en la carta que firmó junto a la candidata socialista, Rincón explicó que esta estará basada en el endeudamiento. “El 82 el país se endeudó para salvar a la banca. Creo que hoy corresponde que evaluemos endeudarnos por las familias”, afirmó.