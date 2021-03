Ministro de Hacienda y proyecto de ayudas económicas: “No está pensado para que no ocurra el tercer retiro”

Este martes, el Gobierno ingresó el proyecto de ley con las medidas de protección económica que el Presidente Sebastián Piñera anunció la noche anterior en cadena nacional.

Se trata de nuevas entregas del Bono Covid, Bono Clase Media y un Préstamo Solidario, con el fin de otorgar ayudas en el contexto de la pandemia del coronavirus en el país y los nuevos confinamientos decretados en los últimos días.

El ministro Rodrigo Cerda expuso dichas medidas durante esta jornada en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, especialmente la inyección de US$6 millones con cargo al Fisco. Según detalló el secretario de Estado, este monto vendría de las ganancias del cobre y, de ser necesario, se podría recurrir al Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES).

“Dado que el royalty minero va aumentando su tasa cuando tenemos un precio más alto, eso de por sí nos está entregando una proyección de ingresos mayor este año. Lo que podríamos haber hecho es ahorrar esos mayores ingresos, y seguramente en años anteriores, sin situación de pandemia, tal vez lo hubiéramos hecho, eso es lo que habría dicho nuestra regla fiscal”, indicó el titular de Hacienda.

“Creemos que no hay letra chica”

Más tarde, en un punto de prensa en la sede legislativa, Cerda sostuvo “hemos encontrado muy buen ánimo y esperamos con eso poder avanzar ojalá rápido en la discusión. Creemos que, tanto en los parlamentarios como en el punto de vista del Gobierno, el interés es que lleguen estos bonos lo antes posible a nuestros compatriotas”.

El jefe de la billetera fiscal indicó que este miércoles continuará la discusión y que espera la respectiva votación en la mencionada comisión de Hacienda, para luego pasar a la de Desarrollo Social, con miras a su revisión en la Sala de la Cámara.

Consultado sobre las acusaciones de la oposición y personeros de RN por la “letra chica” de las ayudas gubernamentales, a propósito de la discusión en torno a un nuevo retiro de ahorros previsionales, Cerda subrayó que “esto es una política es muy importante. Es un bono base de $500 mil y además existe un bono complementario que depende de las personas que habiten el hogar, que puede ir entre $100 mil y $250 mil”.

“Estos son bonos muy significativos. Yo creo que es difícil encontrar bonos anteriormente que sean de este tamaño. Ahora, ¿por qué hacemos bonos que son importantes? Porque nos damos cuenta que la situación de pandemia así lo amerita y por lo tanto estamos en una situación excepcional y requerimos de medidas excepcionales. Si avanzamos rápido, estos fondos van a estar disponibles para nuestros compatriotas”, remarcó el ministro.

Además, insistió en que “nosotros creemos que no hay letra chica y que lo importante, y por eso hemos venido al Congreso, a explicarlo (…) Este proyecto no pretende ir de la mano del tercer retiro, este proyecto no está pensado para que no ocurra el tercer retiro. Está pensado para ir en ayuda de nuestros compatriotas en los próximos días”.

“Lo que ocurra con el tercer retiro va a ir por su propio carril. Ahí lo discutiremos cuando nos corresponda discutirlo. Lo importante es que este proyecto avance y avance rápido”, apuntó Cerda.