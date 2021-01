Daniella Campos confirmó candidatura a concejala en Colina: “Quiero que las cosas cambien en mi país”

La periodista y modelo, Daniella Campos, oficializó su candidatura independiente, apoyada por Evópoli, como concejala en Colina.

En conversación con La Cuarta confirmó su incursión en la política. “Yo tenía un sueño, en los años ochenta me inspiraba en Lady Di, ayudando a los que más lo necesitaban, quería ser como ella. Después de formar familia y con toda el agua bajo el puente que ha pasado, hoy he podido retomar ese sueño, ser útil desde el servicio público. Voy ayudar en la comuna que yo elegí vivir y en la que crecerá mi hija”, expresó.

Sobre su motivación para postular al cargo, expresó: “Quiero que las cosas cambien en mi país, yo he pasado por injusticias tremendas por salud, lo he vivido en carne propia. Hay muchas cosas que me conectan con la realidad de las personas. Eso me da el coraje y la valentía para trabajar en diversas temáticas, como salud, medio ambiente y seguridad”.

Asimismo, reconoció que ha sido “complicado” el camino político, “porque yo no soy una persona que crea en el sistema, me pasa lo que les pasa a todos los jóvenes de este país, que estamos hartos de la política antigua. Por eso pienso que no hay que quedarse en la casa alegando, pateando la perra, hay que involucrarse”, dijo.

De igual forma, indicó sobre el prejuicio de ser “rostro de TV”: “Siempre hemos lidiado con el prejuicio, yo desde que tengo 13 años. El prejuicio ha sido parte de mi vida, pero soy una persona que me he preparado y creo que el contacto con la gente ha sido mi motivación diaria. Eso se soluciona con el trabajo”.

Nueva operación

Cabe recordar que Campos en octubre de 2020 fue operada por dos tumores benignos en su cerebro, intervención que fue exitosa, pero que luego ocasionó que a los días ingresara a la UTI por intensos dolores. Finalmente, a fin de noviembre pudo retornar a su hogar.

Al respecto, señaló: “Ha sido más rápido de lo que yo esperaba, pero con las dificultades que eso conlleva, no es fácil. He tenido que estar yendo a controles de todo tipo y lamentablemente se me viene una nueva cirugía“.

“Lo que yo tenía está solucionado y fue un éxito. Esto es un tema posterior, respecto de la cicatrización. Es inexplicable, uno de los cirujanos mandará mi caso a Australia para la mejor cirugía”, detalló.

“Lloré igual un rato. Lo que pasa es que cuando pasamos la anterior, uno dice ‘esta va hacer la última’, pero yo soy una mujer que llora un día y ya se me pasó. Sé que tengo que mantenerme fuerte y de pie, y estoy con todas mis actividades diarias y sin bajar la guardia”, concluyó.