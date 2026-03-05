;

Jonas Brothers anuncian segunda fecha en Chile: revisa cuándo es y cómo comprar entradas

Tras el éxito de ventas en la primera fecha, la banda norteamericana anunció un nuevo concierto en nuestro país.

Nicolás Lara Córdova

Este jueves 5 de marzo, la emblemática banda estadounidense anunció una nueva fecha en su tour de regreso “JONAS20: Greetings From Your Hometown Tour”.

El trío compuesto por Kevin, Joe y Nick Jonas aterrizará en Santiago para celebrar dos décadas de trayectoria con un show que promete repasar sus más grandes éxitos.

¿Cuándo se realizará el segundo concierto de Jonas Brothers en Chile?

Los hermanos anunciaron una segunda fecha que se realizará el próximo 11 de mayo en el Movistar Arena. Recordemos que la primera fecha se realizará el día anterior en el mismo recinto.

¿Dónde se pueden comprar las entradas para el concierto de Jonas Brothers?

Las entradas para el concierto de Jonas Brothers están disponibles a través del sistema Puntoticket. Los clientes de Santander y Entel pueden optar a un 20% de descuento en sus entradas que parten desde los $52.988 y llegan hasta los $171.915.

