Temblor sacude la zona norte de Chile hoy: revisa acá la magnitud y epicentro del sismo

Un sismo se registró la noche de este jueves 5 de marzo en la región de Tarapacá, según el informe preliminar del Centro Sismológico Nacional (CSN).

El movimiento telúrico ocurrió a las 23:00:12 horas y tuvo su epicentro a 37 kilómetros al oeste de la mina Collahuasi.

De acuerdo con los datos entregados por el organismo dependiente del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el temblor se localizó en las coordenadas -20.78 de latitud y -69.01 de longitud, con una profundidad de 99 kilómetros, con una magnitud de 4,8 grados.

Hasta el momento, no se han reportado daños a personas, infraestructura ni alteraciones a servicios básicos producto del movimiento telúrico.