Daniella Campos ingresó a la UTI por intensos dolores tras su operación

La modelo Daniella Campos fue internada de urgencia en la UTI de su clínica durante este miércoles, debido a unos intensos dolores en su rostro, tras la operación a la que se sometió hace más de una semana.

Cabe recordar que el pasado lunes 19 de octubre le extirparon dos tumores benignos que tenía atrás de sus ojos, y la operación fue un éxito, pero un nuevo malestar afecta a la periodista.

En conversación con LUN, explicó: “Me sacaron los dos mucoceles frontal bilateral que tenía. Estos mucoceles, que en definitiva es grasita acumulada, se fueron juntando atrás del ojo, empezaron a presionar y a empujar hacia afuera. La presión fue tanta que el globo ocular del ojo izquierdo se movió un centímetro”.

Lamentablemente, tras la cirugía, la ex Miss Chile comenzó a sentir intensos dolores en toda la cara.

“Si no fuera por los dolores yo estaría de alta. Me dejaron más días internada, porque no tengo control de los dolores del nervio trigémino. Me dan crisis de dolor“, dijo al medio citado.

Al respecto, explicó: “Por la zona que me operaron, que son los ojos, que ya me había operado varias veces antes (por la enfermedad de Graves en 2011), todo se ha vuelto muy doloroso. De pronto estoy bien y me viene de repente un dolor horrible que no se va y que es del nervio trigémino“.

¿Qué es el nervio trigémino?

Según indicó la neuróloga de la Clínica Vespucio y Clínica Dávila, Evelyn Benavides, “el trigémino es una nervio grande en forma de W que da la enervación y sensibilidad a la frente, la mandíbula y la parte baja de los ojos. Al ser tan grande y abarcar tanto está sumamente expuesto”.

“En el caso de Daniella, debe estar resentido por la operación y tiene que volver a su lugar, porque, seguramente, el mucocele debe haber movida una de sus ramas de su lugar”, concluyó la especialista.