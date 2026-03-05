Palestino volvió a meterse en la fase de grupos de la Copa Sudamericana por segundo año consecutivo tras derrotar a la Universidad de Chile por 2-1 en la fase previa.

El cuadro “árabe” se ha vuelto una garantía para el fútbol chileno en torneos internacionales, algo que celebró su presidente, Jorge Uauy, quien conversó visiblemente emocionado con el equipo de ADN Deportes presente en el Estadio Nacional.

“Estoy afónico, perdóname. Para nosotros esto es Palestino, un club copero; no hemos perdido ninguna llave con los equipos chilenos, por cuarta vez les ganamos”, señaló el dirigente en las tribunas del recinto de Ñuñoa.

“Palestino hace ocho o diez años que está permanentemente en copas y el objetivo es estar en fase de grupos de la Copa Libertadores o Sudamericana”, agregó bajo la misma consigna.

Además, reveló que buscarán ser locales en el Estadio Municipal de La Cisterna para disputar la fase de grupos de la Sudamericana, algo que con las nuevas luminarias sería posible. “Tenemos que ver, queremos ser locales en La Cisterna. Tenemos que solucionar algunos problemas que nos puso la Conmebol, pero se barajan más opciones”, cerró Uauy.