;

AUDIO. Presidente de Palestino y su paternidad sobre los equipos chilenos en la Sudamericana: “Somos un club copero”

“No hemos perdido ninguna llave con los equipos chilenos, por cuarta vez les ganamos”, dijo Jorge Uauy al equipo de ADN Deportes presente en el Estadio Nacional tras la victoria sobre la Universidad de Chile.

Javier Catalán

Eduardo Figueroa

Jorge Uauy, presidente de Palestino

Jorge Uauy, presidente de Palestino

01:27

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Palestino volvió a meterse en la fase de grupos de la Copa Sudamericana por segundo año consecutivo tras derrotar a la Universidad de Chile por 2-1 en la fase previa.

El cuadro “árabe” se ha vuelto una garantía para el fútbol chileno en torneos internacionales, algo que celebró su presidente, Jorge Uauy, quien conversó visiblemente emocionado con el equipo de ADN Deportes presente en el Estadio Nacional.

“Estoy afónico, perdóname. Para nosotros esto es Palestino, un club copero; no hemos perdido ninguna llave con los equipos chilenos, por cuarta vez les ganamos”, señaló el dirigente en las tribunas del recinto de Ñuñoa.

Revisa también:

ADN

Palestino hace ocho o diez años que está permanentemente en copas y el objetivo es estar en fase de grupos de la Copa Libertadores o Sudamericana”, agregó bajo la misma consigna.

Además, reveló que buscarán ser locales en el Estadio Municipal de La Cisterna para disputar la fase de grupos de la Sudamericana, algo que con las nuevas luminarias sería posible. “Tenemos que ver, queremos ser locales en La Cisterna. Tenemos que solucionar algunos problemas que nos puso la Conmebol, pero se barajan más opciones”, cerró Uauy.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad