Tabilo arrasa en su debut en Indian Wells y ahora se medirá ante el número 11 del mundo

Alejandro Tabilo (40°) es el único chileno presente en el cuadro principal de Indian Wells, por lo que este jueves tenía la misión de mantener con vida la aventura nacional en Estados Unidos.

La raqueta número uno de Chile se enfrentó al prometedor joven español Rafael Jodar (103°) en la primera ronda del Masters 1.000, a quien despachó sin despeinarse en sets corridos de 6-1 y 6-2.

En su primer contacto con la pista dura luego de la gira sudamericana en arcilla, las cosas parecieron extremadamente sencillas para el nacido en Toronto, quien tardó menos de una hora en vencer al talentoso jugador de 19 años.

A base de servicios demoledores, Tabilo ni siquiera le permitió a Jodar tener un break point, mientras que él aprovechó cuatro de los cinco puntos de quiebre que tuvo para avanzar sin problemas.

Ahora, en la ronda de los 64 mejores, las cosas sí se le ponen cuesta arriba a “Jano”, ya que tendrá que verse las caras con el ruso Daniil Medvedev, número once del ranking ATP.