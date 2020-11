Camino a la renuncia: Los 98 días de Víctor Pérez en el Ministerio del Interior

A las 16:05 horas de este martes 3 de noviembre, Víctor Claudio José Pérez Varela, de 66 años, renunció al cargo de ministro del Interior y Seguridad Pública luego que se aprobó la acusación constitucional en su contra en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Un trayecto de 98 días que estuvieron marcados por polémicos hitos y dichos de quien se desempeñó en una de las carteras más complejas del Gobierno, sobre todo por el cuestionamiento a Carabineros y agentes del Estado tras el estallido social de 2019.

También fueron parte de su paso por La Moneda intensos debates sobre el respaldo que el antiguo jefe del gabinete le entregó a la fuerza policial, su rol como negociador con el gremio de camioneros en paro y una cuestionada defensa que, su momento, culpó a su par Mario Desbordes por hechos ocurridos por la policía uniformada durante el Estado de excepción constitucional.

Leer también Política El “aplaudido” recibimiento al exministro Víctor Pérez en La Moneda Política Víctor Pérez renunció a su cargo tras aprobación de acusación constitucional: “No quiero que mi persona sea obstáculo” Política Cámara de Diputados aprobó acusación constitucional contra Víctor Pérez y pasa al Senado

Los hitos en 98 días

Un 28 de julio cuando el senador Víctor Pérez (UDI) al término de la sesión de la Comisión de Constitución entregó un claro indicio que sería el nuevo ministro del Interior.

Luego de varios hechos de violencia en la región de La Araucanía y a dos días de haber asumido como ministro, Pérez visitó la zona, afirmando que en la región operan grupos “con capacidad militar, con financiamiento, con capacidad operativa y logística que están decididos a que no exista paz ni tranquilidad“.

Posteriormente, el ex secretario de Estado sostuvo que “en Chile no hay presos políticos, por presos políticos entendemos a los que por sus ideas están presos. Las personas que están privadas de libertad lo están por decisión de los tribunales de justicia, no del gobierno. Vamos a respetar siempre las resoluciones de los tribunales de justicia”. Dicha situación causó polémica y controversia tanto en redes sociales como en miembros de oposición.

El 27 de agosto, Víctor Pérez sostuvo que el paro de camioneros fue “una manifestación pacífica“, pese a que se registraron interrupciones y cortes de tránsito en carreras y caminos del país.

Luego que parlamentarios de oposición anunciaron que iban a presentar una acusación constitucional contra el exministro, este respondió “lo que va a hacer el Gobierno es demostrar que actuó correctamente, apegado a la ley y permanentemente nuestra actitud fue resolver los problemas”.

“Las incomodidades que pudieron haberse producido son sin duda mucho menores que las que se hubieran producido si se alarga este conflicto“, agregó.

Víctor Pérez, entregó el total respaldo del gobierno a Carabineros, luego de ser consultado por el sumario que realiza la Contraloría General de la República contra siete generales del alto mando por el actuar de los funcionarios de la policía uniformada en el denominado estallido social, que comenzó el 18 de octubre de 2019.

“Estamos seguros de que Carabineros ha usado en este caso todos los mecanismos que establece la ley, desde el 18 de octubre han sido sometidos a un esfuerzo inédito, nadie estaba preparado para la violencia (…) Carabineros tuvo que actuar en ese impacto violento que los chilenos no estábamos acostumbrados, a pesar de eso Carabineros siguió haciendo esfuerzos por mantener el orden público”, sostuvo.

El extitular del Interior se refirió en un programa de televisión sobre el caso del joven que cayó al río Mapocho por acción de un funcionario de Carabineros.

Al respecto, Pérez afirmó que “no nos amarramos a ninguna versión“. “La verdad la van a tener que determinar la investigación de los tribunales”, agregó.

Cabe señalar, que este hecho fue el que decidió hizo decidir a los parlamentarios a presentar la acusación constitucional contra el exministro.

Asegurando que durante el estado de excepción constitucional de catástrofe que rige en el país producto de la pandemia del coronavirus, el mando de las Fuerzas Armadas y de orden recae en el Ministerio de Defensa y no en Interior, el abogado del ministro Víctor Pérez, entregó el documento para defender al jefe de gabinete ante la comisión que estudia la acusación constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Dicha situación generó polémicas y tuvo que ser descartado tanto por el general director de Carabineros, Mario Rozas, como por el ministro Mario Desbordes.

Finalmente, este martes Pérez renunció a su cargo de ministro del Interior luego de que se declaró admisible la acusación constitucional en su contra en la Cámara de Diputadas y Diputados.

“Aquí hay un ataque para obstaculizar la acción del Gobierno y por lo tanto no quiero que mi persona sea un obstáculo y le planteé mi voluntad de renunciar, a pesar de que intentó persuadirme, aceptó mis argumentos, porque todos entendemos a cabalidad que aquí el propósito y el objetivo no es Víctor Pérez, sino el gobierno del Presidente Piñera”, afirmó.