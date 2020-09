Ministro del Interior y acusación constitucional tras paro de camioneros: “Lo que va a hacer el Gobierno es demostrar que actuó correctamente”

Tras el fin del paro nacional de los gremios del transporte terrestre, el ministro del Interior, Víctor Pérez, profundizó en el acuerdo alcanzado con los camioneros, especialmente en materia de seguridad y orden público. También respondió acerca de la acusación constitucional que presentará un grupo de diputados de la Democracia Cristiana.

“Indudablemente que los diputados de los partidos políticos tienen facultades que determina la Constitución y por lo tanto son absolutamente libres y legítimas esas decisiones“, señaló Pérez desde el Palacio de La Moneda. “No voy a ser yo, ni el Gobierno quien va a cuestionarlos. Lo que va a hacer el Gobierno es demostrar que actuó correctamente, apegado a la ley y permanentemente nuestra actitud fue resolver los problemas“.

Añadió que “por lo tanto, las incomodidades que pudieron haberse producido son sin duda mucho menores que las que se hubieran producido si se alarga este conflicto”.

Sobre las negociaciones, explicó que “ha concluido un trabajo intenso de conversaciones durante seis días con el gremio del transporte terrestre. Creo que el hecho que ellos hayan aceptado la definición del Gobierno para terminar este conflicto demuestra que ese trabajo de conversación, de diálogo, de escuchar, fue fructífero“.

Además de expresar “satisfacción” por el acuerdo alcanzado, Pérez también indicó que el fin del paro “despeja una dificultad, que los camiones estuvieran en las carreteras y en algunos momentos bloqueando parcialmente y generando una incertidumbre en el tema de la cadena alimentaria y, por lo tanto, generando temor en la población”.

El jefe de gabinete se refirió al compromiso de acelerar los proyectos de ley para resguardar el orden público y la seguridad ciudadana e hizo hincapié en la Ley de Inteligencia.

“Es absolutamente indispensable para combatir hechos de terrorismo, combatir a las bandas y organizaciones criminales. Creemos que en el Parlamento existe suficiente masa crítica para apoyar esos proyectos, toda vez que la Ley de Inteligencia fue aprobada casi unánimemente”, sostuvo.

Pérez remarcó que “creemos que esto pudo haber terminado a lo mejor el día domingo, pero las negociaciones y los conflictos están siempre cruzados por las disputas al interior de las organizaciones y por lograr siempre algo más. Pero el Gobierno se mantuvo siempre claro al principio de las cosas que podía comprometerse, que podía entregar y podía ejecutar y no nos movimos de esa discusión, a pesar de manifestar siempre buena voluntad”.

Respecto de la postura de algunos gremios de camioneros, quienes expresaron que seguirán movilizados o “en alerta”, el ministro del Interior subrayó que “creemos que no es necesario que tengan una actitud o estado de alerta porque el Gobierno va a cumplir con su palabra. Por lo tanto, eso es absolutamente innecesario. No trabajamos ni concordamos para no cumplir (…) Son frases fruto de la adrenalina del momento”.

Acerca de por qué no se aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado, Pérez afirmó que “no hay duda de que si esto hubiera generado problemas de desabastecimiento efectivos y reales, si esto hubiera significado violencia en la ruta, destrucción de la propiedad pública y privada en alguno de los lugares en los que estaban los camiones, nosotros la habríamos aplicado como estaba decidido. Teníamos toda la batería para hacerlo. Preferimos el diálogo y creemos que fue constructivo, con las carreteras absolutamente despejadas“.