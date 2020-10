Francisco Vidal decidió ser precandidato presidencial porque “estamos en el momento más difícil de la centro izquierda desde 1990”

“Estamos en el momento más difícil de la centro izquierda desde 1990“, con estas palabras, el exministro Francisco Vidal, explicó este martes en ADN Hoy, su decisión de ser precandidato presidencial, la que anunció ayer a través de sus redes sociales.

El exvocero de Gobierno señaló además que “lo que me convenció después de un largo proceso es que nunca hemos estado tan mal como centro izquierda. Nunca hemos estado tan débil como ahora, eso fue un incentivo para mí”.

Vidal, que actualmente es profesor universitario y milita en el PPD, dijo estar claro que tendrá una dura competencia y que no hay un liderazgo claro en el sector que representa que en este momento pueda competir con candidatos como los alcaldes Joaquín Lavín (UDI) y Daniel Jadue (PC).

Al respecto, señaló que “esa es la pega, estando en mi casa, haciendo clases ni siquiera logro hacer esa apuesta, y que buena la referencia que me haces, en todas las encuestas los nombres de los tres precandidatos de la centro izquierda o no aparecen, básicamente Heraldo Muñoz y yo a veces, aparecemos en el margen de error”.

AHORA| El exministro @vidalvocero dice en #ADNHoy que "la alternativa es no hacer nada, decirle a ese 33% del electorado que como nadie prendió de forma natural, nos quedamos todos en la casa. No po, la vida no es así, hay que construir un liderazgo" https://t.co/x47y1Mekhr pic.twitter.com/wW1O4nxk7l

— Radio ADN (@adnradiochile) October 20, 2020