“Voy a competir en la presidencial”: Francisco Vidal confirmó su candidatura

Ha sido ministro del Interior y de Defensa, aunque su rol como vocero de Gobierno tuvo bastante notoriedad por sus dichos en los puntos de prensa. Actualmente dedicado al comentario político en la televisión, Francisco Vidal confirmó este lunes de sus aspiraciones presidenciales.

En entrevista con La Tercera, el exsecretario de Estado afirmó que se sumará a la carrera hacia La Moneda. La génesis de esta decisión fue, de acuerdo al matutino, porque el PPD —partido en el que milita— le ofreció una candidatura a la gobernación regional.

Vidal rechazó dicha postulación y finalmente asumió la exministra de Salud Helia Molina. De hecho, el propio extitular de la Segegob será su generalísimo de campaña.

“Efectivamente les dije lo siguiente: voy a competir en la presidencial“, fue lo que señaló Francisco Vidal al citado medio. “Dado que muchas personas me han dicho que postule a la precandidatura del PPD llamé a los parlamentarios y les dije que estaba dispuesto“.

También puntualizó que la oficialización de su campaña la hará después del plebiscito de este domingo, ya que “no quiero confundir que la primera tarea es el Apruebo”.

“La definición del PPD la va a tomar el consejo nacional el 5 de diciembre (…) En ese consejo se va a definir el mecanismo por el cual el PPD va a definir a su precandidato presidencial. Son tres, uno a puerta cerrada que es el consejo nacional, que no me gusta. Otro que es la primaria nacional, la que me gusta a mí y otro que es por encuesta”, agregó Vidal.