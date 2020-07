Senador Sandoval sobre la UDI: “Los zapatitos de charol debemos volver a embarrarlos con la tierra de los campamentos”

El senador de la UDI David Sandoval analizó en La Prueba de ADN la propuesta del retiro parcial de los fondos de pensiones para enfrentar la crisis sanitaria del COVID-19, señalando que si bien “adolece de falencias y errores que yo no comparto“, aún así “hay que darle una vuelta y no me atrevo a decir ahora que sí o no” lo aprobará cuando llegue a la Cámara alta.

Sin embargo, ante la amenaza de la presidenta de su partido de pasar al Tribunal Supremo de la tienda a los congresistas gremialistas que aprueben la iniciativa, Sandoval expresó que “no hay ningún fundamento reglamentario, ni menos de la ley de partidos políticos, que alguien sea objeto de una amonestación por expresar su opinión sobre un proyecto de ley”.

“¿Te imaginas? Mañana tendrían que pasar todos por la oficina del partido para preguntar cómo debería votar en este proyecto, y eso es absolutamente impresentable“, comentó al respecto.

Tras recordar al fundador de la UDI, Jaime Guzmán, el congresista aseveró que el partido debe volver a sus orígenes: “Los zapatitos de charol debemos volver a embarrarlos con la tierra de los campamentos“.