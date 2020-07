Van Rysselberghe convocó a comisión política de emergencia tras votación por proyecto de retiro de fondos de las AFP

La senadora y presidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jacqueline van Rysselberghe, convocó a comisión política de emergencia tras la aprobación del proyecto de ley que permite el retiro de fondos de lasa AFP.

La parlamentaria oficialista indicó que esta comisión política evaluará los caminos a seguir y no descartó enviar al Tribunal Supremo a parlamentarios de su sector que apoyaron la iniciativa. “Hemos citado a una comisión política de urgencia hoy día en la noche. Allí vamos a evaluar los caminos a seguir, porque creemos que en este tipo de situaciones no puede no pasar nada”, señaló.

“Para nosotros es grave que parlamentarios de nuestro partido concurran con su voto a aprobar iniciativas que son impulsadas por la izquierda para desbaratar un sistema que entre todos, antes de marzo, estábamos tratando de mejorar. Por lo mismo, una de las alternativas que sin duda se baraja es la posibilidad de que esto sea evaluado por el Tribunal Supremo de nuestro partido“, afirmó la senadora.

Recordemos que el proyecto de retiro de fondos de las AFP fue aprobado con 13 votos del oficialismo, de los cuales cinco (Christian Moreira, Pedro Álvarez-Salamanca, Virginia Troncoso Álvaro Carter y Sandra Amar) pertenecen a la UDI.