Harold Mayne-Nicholls y la masiva venta de entradas para Santiago 2023: “Es un tremendo espaldarazo, superó todas nuestras expectativas”

En la última edición de Mujeres al Deporte, Macarena Miranda conversó con Harold Mayne-Nicholls, Director Ejecutivo de Santiago 2023, en el inicio de la cuenta regresiva de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos a realizarse en nuestro país.

A menos de 100 días del comienzo del megaevento deportivo, el expresidente de la ANFP valoró el éxito en la venta de entradas. “Esperábamos que fuese creciendo el entusiasmo, pero superó todas nuestras expectativas. Vendimos más de 150 mil entradas, es un número importantísimo en cualquier evento y mucho más en uno deportivo”, explicó.

“Estamos felices con eso y lo que estamos logrando. Esperamos lograr mucho más y ojalá vender el millón doscientos mil entradas que tenemos destinadas para los Juegos”, complementó.

En esa línea, valoró su llegada a la Corporación Santiago 2023. “Los Juegos se asignaron hace cinco años y nunca nadie me llamó para nada. Nunca pensé estar sentado donde estoy hoy día, con la responsabilidad que uno tiene. No estuvo nunca estuvo en mis planes, pero cuando el ministro (Jaime Pizarro) me invita fue automático el decir que vamos a tomar esto de todas maneras”, comentó.

“Tomé esto porque es algo para el país. Creo realmente en la fuerza del deporte como un cambio de transformación social, aportando los valores, principios y el trabajo en equipo. Eso nos hará tener jóvenes y niños más integrales para combatir la obesidad y el sedentarismo”, agregó.

Harold Mayne-Nicholls y el gran desafío de Santiago 2023

Por otra parte, abordó los principales retos de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. “El principal desafío es mantener esta gran motivación que hay en la gente. La venta de entradas es un tremendo espaldarazo para lo que estamos haciendo y trabajando en los Juegos. La satisfacción desde ese punto de vista es tremenda”, señaló.

“Esta es una fiesta única, prácticamente imposible de repetir. Es una fiesta donde debiéramos juntarnos, unirnos y encontrarnos todos los chilenos. Esa es la gracia que tienen estos Juegos, que el deporte pueda ser nuestro gran punto de encuentro”, apuntó.

Además, destacó el legado que dejará el megaevento deportivo en el país. “Hay distintos legados. Uno es evidente y palpable, que es la infraestructura que quedará de nivel mundial en muchos deportes. Luego viene los legados más intangibles. Habrá mucha gente preparada para participar en la organización de grandes eventos y después esperamos que a través de estos Juegos seamos capaces de combatir el sedentarismo y la obesidad”, aseguró.

Finalmente, Harold Mayne-Nicholls se refirió al avance las obras de Santiago 2023. “Toda la información que manejamos es que estamos en los plazos. Es evidente que nos gustaría que los plazos se acortaran e ir un poco más rápido, pero la construcción no es tan así. Estamos seguros de que vamos a cumplir, pero si hubiese algo natural que nos afectara, claro que nos complicaría”, sentenció.