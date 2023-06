Harold Mayne-Nicholls afronta ser el cuarto CEO de Santiago 2023: “En ningún caso nos beneficia”

En la jornada de este martes, Harold Mayne-Nicholls asumió la Dirección Ejecutiva (CEO) de la Corporación Santiago 2023 a 136 días del inicio de los Juegos Panamericanos, instancia en la que conversó con La Prueba de ADN.

“Es una llegada totalmente inesperada, ni sospechaba que iba a estar en esto hoy día. Estoy contento, anhelante de ir cumpliendo los objetivos que me pidieron para sacar adelante los Juegos”, explicó el expresidente de la ANFP.

Durante la charla, Harold Mayne-Nicholls afrontó la polémica en torno a los números y gastos de la Corporación Santiago 2023. “Se ha ido rindiendo lo que faltaba y esperamos en un plazo prudente tener absolutamente resueltas todas esas observaciones. Lo único que se puede decir es que hubo atraso en entregar la información y eso genera rechazo a las rendiciones”, planteó a la vez que afrontó las acusaciones hacia la ex CEO, Gianna Cunazza, de haberse subido el sueldo y generando un mayor gasto de los fondos destinados.

Ante esto, el entrante en el cargo evitó abordar la situación como desviación y mal uso de dinero antes de una investigación detallada. Bajo la misma línea, sostiene que “no necesariamente el aumentarse los ingresos es constitutivo de delito ni de un acto de indisciplina. Puede ser que la forma no fue la que correspondía”, aseguró, valorando soluciones en el corto plazo.

“Hemos ido entregando mucha más información para que las cuentas estén aprobadas y corregir las observaciones. Acá hay un patrimonio de todos los chilenos que tenemos que cuidar. Estaremos muy encima de que el dinero se gaste en lo que corresponde y para lo que fue destinado”, profundizó.

Harold Mayne-Nicholls y el futuro de Santiago 2023

Quien también fue parte del directorio de Blanco y Negro llega a resolver la tercera renuncia al cargo del CEO de la Corporación, considerando, al margen de Gianna Cunazza, lo resuelto por Felip de Pablo en 2022 y Eduardo della Maggiora en 2019.

“En ningún caso fortalece la mirada que tienen desde afuera de nosotros, en ningún caso nos beneficia”, reconoció, junto con lamentar la “falta de ambiente” de Juegos Panamericanos en el país. “Ese va a ser nuestro gran tema comunicacional, cómo revertir esta imagen de pesimismo para darle emocionalidad. Ahora, la lista de voluntarios es gigantesca, asi como trabajar en la Corporación. A menos de 100 días de los Juegos pondremos a la venta las entradas. Necesitamos precios populares, queremos que todos los recintos estén llenos“, comentó, además de descartar líos en torno a la infraestructura.

“Los plazos se están cumpliendo de acuerdo al cronograma y eso significa que las obras van a llegar sin inconvenientes al día de la inauguración. La parte deportiva no tiene ningún riesgo. Toda la información que he recogido me certifica que las obras van a llegar a tiempo”, concluyó Harold Mayne-Nicholls.