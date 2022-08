María José Mailliard no olvida a la Federación de Canotaje tras sus dos medallas en el Mundial: “Sigue siendo nulo el apoyo”

María José Mailliard conversó con ADN TOP KIA desde Canadá, donde valoró el haber obtenido dos podios en el Mundial de Canotaje, en Halifax, donde completó ya 18 medallas planetarias a lo largo de su carrera.

“Han sido tiempos de muchos cambios. Desde fines de febrero estoy viviendo en España y ha habido mucha incertidumbre por eso, no saber de cómo funcionaría mi cuerpo con el nuevo entrenamiento. Superé mis expectativas, no esperaba que mi cuerpo se haya adaptado tan rápido a estos cambios”, aseguró la deportista nacional, valorando la rapidez en su rendimiento tras todas aquellas modificaciones.

“Estoy a seis milésimas del segundo lugar mundial. Con este mismo resultado el próximo año, clasificaría a los Juegos Olímpicos. Ha sido una temporada muy muy buena, pese a que llevo poco tiempo con el nuevo entrenador ya estoy haciendo mis mejores marcas. Hay muchas cosas que mejorar en pro de seguir mejorando, estoy ilusionada de cara a la clasificación olímpica“, remarcó María José Mailliard, que ahora competirá en el Panamericano específico de canotaje.

La molestia de María José Mailliard

“La idea es venir a buscar los cupos. Estaré en 200 y 500 metros, pero me enteré que me sacaron del C2 500, no tengo idea por qué el presidente de la Federación de Canotaje decidió eso. No me han dado la razón, me parece extraño que no sea parte del bote que busca la clasificación a Santiago 2023 con los resultados que tuve el fin de semana”, explicó la deportista de 31 años.

Al respecto, y tras recordar diferencias con la Federación de Canotaje durante la preparación a los Juegos Olímpicos de Tokio, manifestó que sus dudas persisten. “Sigue siendo nulo el apoyo. Ahora hay otro problema legal al que no me puedo referir tampoco públicamente. A lo mejor tiene que ver con eso, alguna diferencia personal. Debería competir el mejor bote para Chile, pero es una decisión sobre la cual uno no tiene la potestad de rebatir eso”, explicó, aunque planteó una eventual solución a mediano plazo al hecho de no ser parte del C2 500.

“Paula Gómez anda muy bien, me gustaría probar el bote con ella, se puede trabajar muy bien. Viene con muchas ganas de ganar, si lo trabajamos podemos clasificar a los Juegos Olímpicos en bote doble“, remarcó María José Mailliard, que también se refirió al cambio de sede que terminó con San Pedro de la Paz como sede de la disciplina en Santiago 2023.

“Curauma cumple con todas las características para un Panamericano. La Laguna Grande tiene mucho viento y olas, perjudica el desarrollo de la competencia y que ganen los mejores. Hay que prepararse para todas las condiciones, va a ser para todos igual. Hay que llegar preparados y dar lo mejor de nosotros, no sirve de nada ponernos triste porque no está Curauma”, cerró.