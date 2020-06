Representantes chilenas en Tokio 2021 acusan falta de apoyo para preparar su participación

Por Carlos Madariaga.

El canotaje chileno tendrá representación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, con María José Maillard y Karen Roco, quienes denunciaron públicamente, a través del diario La Tercera, los problemas que atraviesan para su entrenamiento en cuarentena.

Ambas conversaron con ADN TOP KIA para profundizar en sus inquietudes. “Llevamos varios años pidiendo implementación, primero para clasificar a los Juegos Olímpicos, luego para preparar Tokio ya que no llegó antes y todavía no tenemos nada de lo que nos prometieron hace 3 años”, plantea Maillard.

“Llevamos cuatro años pidiendo las cosas básicas para entrenar: una canoa ergómetro que simula la remada, una polea baja que tienen todas las canoistas del mundo, y nuestros botes C1 que están en Curauma sin usar. Ahora que no podemos entrenar en el agua, más que nunca necesitamos eso. No tenemos nada, estoy en la casa de brazos cruzados”, complementa Roco.

Deficiencias técnicas que se agudizaron luego de la entrega de un kit de preparación por parte del Ministerio del Deporte que, para las canoístas, resulta insuficiente. “El kit de emergencia del Mindep no nos sirve a nosotras. Somos velocistas, la musculatura y fuerza es fundamental. Estamos muy desesperadas porque vemos pasar años de preparación. Hemos cumplido cada meta que nos proponemos y es triste ver como se baja toda la preparación y esfuerzo, que se puede ir a la basura en un par de semanas y que a nadie le importa“, relata angustiada María José Maillard, quien asegura que, recluidas en Curauma junto con el Team Chile del remo, no tienen todas las condiciones para estar en plena forma de cara a la cita de los anillos.

“En Curauma no podemos tocar un disco del gimnasio porque todo es del remo. No hay nada de nosotros. Los botes llegaron hace poco más tres meses y no podemos usarlos porque no se han pagado. Es terrible. Son los botes que usamos en Tokio. Si los Juegos Olimpicos fueran el próximo mes (como era la programación original), nosotras no pudimos probar el bote con el que competiremos. Esas cosas ya no pueden seguir pasando en Chile, esas cosas dañan la carrera de cualquier deportista“, insiste Maillard.

¿Y los responsables de todas estas dificultades? En ese sentido, las canoístas son muy claras. “La Ministra del Deporte tiene una energía tremenda, es una persona que nos ha apoyado. Llamó hace dos días, ojalá no se quede en palabras. Pero las personas que están trabajando con ella están dañando el deporte y lo están haciendo hace muchos años: Marcelo Ubal (jefe del Plan Olímpico), Felipe Garrido (metodólogo de la Federación de Canotaje) y Carlos Ubilla (jefe de Alto Rendimiento del Ministerio del Deporte)“, sentencia la doble medallista de plata en Lima 2019, quien valora el apoyo que ha recibido de otras federaciones por su denuncia.

Cuestionamientos a la forma en que se asignan los recursos que tuvo respuesta de parte del Plan Olímpico mediante un comunicado en el que detallaron la entrega de recursos para entrenamientos conjuntos en Colombia este año y por separado a fines de 2019, montos que en total son cercanos a los 79 millones de pesos.

Publicación con la que las deportistas no están de acuerdo. “Estoy pidiendo respaldo para los dineros que me aprobaron el año pasado. Yo me fui a Constitución y quedé impactada cuando me dijeron que me dieron 8 millones de pesos. De eso, pedí 3 millones y medio para la canoa ergómetro y 3 millones para una catapult. Y de eso no me ha llegado nada. Si me dieron 2 millones para hospedaje, alimentación y el entrenador que me acompañó. No sé de qué 8 millones están hablando“, cierra Karen Roco.