Las apasionantes Finales de la NBA continúan con su desarrollo y en la pasada noche de viernes los Warriors derrotaron a los Celtics en el TD Garden.

Se disputaba el cuarto juego de la serie y Golden State llegaba por debajo en el global pero pudo sacar adelante el partido y emparejar las cosas.

Los dirigidos por Steve Kerr estuvieron por debajo los dos primeros cuartos (28-27; 26-22) y para la segunda mitad lograron sacar la ventaja necesaria (24-30; 19-28).

Stephen Curry lideró a su equipo con 43 puntos y fue una vez más el máximo anotador del partido. Además, dio 4 asistencias y ganó 10 rebotes.

Along with Steph's HUGE 43-point performance, Andrew Wiggins, Jordan Poole, and Klay Thompson combined for 49 PTS to help push the @warriors to the Game 4 W! #DubNation

Game 5: 9pm/et MONDAY on ABC pic.twitter.com/kFif9nnpIL

— NBA (@NBA) June 11, 2022