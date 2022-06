Las Finales de la NBA continúan con su apasionante desarrollo y para la noche de este viernes la cartelera nos ofrece un nuevo partido entre los Celtics y los Warriors.

Será el cuarto juego de la serie que, de momento, es liderada por Boston luego de que se quedara con la victoria jugando como local y pasando 2 – 1 arriba.

El duelo de hoy será nuevamente en el TD Garden y los de Massachusetts esperan repetir la fórmula para celebrar junto a su público. Pero Golden State pretende emparejar el global y volver con comodidad a San Francisco.

Con la llave como está, ya hay asegurado un quinto juego, por lo que se deberá volver al Chase Center. En caso de que triunfe el equipo de Steve Kerr esta noche, se estirará a un sexto enfrentamiento.

Si bien la ventaja que tienen los Celtics en mínima, podría ampliarse a un 3 – 1 que los dejaría bien encaminado a un duelo clave con grandes posibilidades.

Además, hay que tener en cuenta que Boston se hace fuerte como visitante y no ve mayores problemas en volver a trasladarse a la cancha del rival.

El primer golpe de la serie lo dieron los ‘Celtas’ y fue precisamente como forasteros, ganando por 108 – 120. Luego vino la respuesta de los Warriors empatando todo con la contundente victoria 107 – 88.

La noche del pasado miércoles se registró un 116 – 100 a favor de la franquicia de Massachusetts y queda claro que la llave tiene mucha emoción que ofrecer. Ahora queda esperar cómo será la respuesta de ‘GSW’ o si se ampliará el global.

De esta forma, el partido en cartelera para este viernes entre los Celtics y los Warriors promete un alto nivel, digno de las Finales NBA. Ambos equipos tienen argumentos para quedarse con el anillo de campeón y quieren demostrar que son los mejores en la cancha.

