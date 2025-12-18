Adulto mayor es asesinado por ladrones en El Bosque tras resistirse al robo de su auto

Un hombre adulto mayor murió apuñalado durante la noche del miércoles en la comuna de El Bosque, luego de resistirse al robo de su vehículo.

La víctima, de 75 años, se desplazaba por el sector de calle Los Pellines con Antonio Varas en dirección a su casa cuando fue abordado por dos desconocidos.

Estos los intimidaron para robarle su auto, sin embargo, el hombre se resistió al ilícito, por lo que uno de los ladrones lo apuñaló con un arma blanca.

El adulto mayor quedó herido de gravedad, por lo que fue trasladado a un recinto asistencial. Sin embargo, a eso de las 03:00 a.m. se confirmó su deceso.

Las unidades especializadas de Carabineros trabajan en este caso para dar con los responsables de este homicidio.