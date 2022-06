Finales NBA: los Celtics dan el primer golpe ante los Warriors

Las esperadas Finales de la NBA ya están en desarrollo y la pasada noche de jueves se disputó el primer partido que terminó con triunfo de los Celtics.

El equipo de Boston se propuso seguir con su estrategia buscar victorias fuera de casa y así fue como logró imponerse ante los Warriors.

Durante la previa existía mucha expectativa por un cruce de alto impacto, y así fue el inicio del juego. Golden State tuvo un comienzo con Stephen Curry muy inspirado en lanzamientos triples.

Poco a poco los locales fueron sacando ventaja y a falta del último cuarto estaban 92 – 80 arriba en el parcial. Sin embargo, el equipo de Massachusetts protagonizó una gran remontada, quedándose con la victoria por 108 – 120.

Si bien el ‘Chef’ fue el máximo anotador de la noche con 34 puntos (50% 3P), Al Horford lideró a los Celtics con 26 tantos, siendo clave para la victoria.

Steph Curry erupted for 21 (7/11 FGM in Q1) points in the first quarter of Game 1 on his way to a game-high 34 points.@StephenCurry30: 34 PTS, 5 REB, 5 AST, 3 STL, 7 3PM pic.twitter.com/d85Sc29PhM

— NBA (@NBA) June 3, 2022