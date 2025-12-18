;

VIDEO. Insólito en Brasil: mono con navaja termina “detenido” tras robar casas con cuchillos

El primate protagonizó una serie de desmanes urbanos que obligaron a la intervención de vecinos, bomberos y la Policía Ambiental.

Nelson Quiroz

Capturas

Un inusual episodio sorprendió a los habitantes del municipio de Viçosa, en el estado brasileño de Río Grande do Norte, luego de que un mono capuchino fuera retenido por vecinos y posteriormente trasladado por la policía tras protagonizar una serie de desórdenes que incluyeron robos, daños en viviendas y escenas que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Según informó la Policía Militar, el pequeño primate fue visto desplazándose por el sector urbano mientras robaba objetos desde casas y locales, entre ellos una cafetera.

ADN

Getty Images / Cesar B Miranda / 500px

Videos difundidos por medios locales muestran además al animal sobre un muro portando un cuchillo, revolviendo cocinas, abriendo una jaula con aves e incluso manipulando instalaciones eléctricas, lo que generó preocupación entre los residentes.

ADN

Bomberos de la localidad intentaron capturarlo en un primer momento, sin éxito. Finalmente, fueron los propios vecinos quienes lograron inmovilizar al mono y dar aviso a las autoridades. Tras llegar al lugar y verificar la situación, personal policial trasladó al animal en una patrulla hasta una comisaría, donde permaneció enjaulado de forma temporal.

Horas más tarde, un equipo del Batallón de la Policía Ambiental se hizo cargo del primate y lo trasladó a la ciudad de Mossoró, donde quedó bajo resguardo de especialistas para su evaluación y manejo adecuado.

