Tensión mundial: China respalda a Venezuela y critica el bloqueo de Estados Unidos a petroleras

China expresó este jueves su respaldo al gobierno de Venezuela frente al endurecimiento de las medidas impulsadas por Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump anunciara un “bloqueo total y completo” a los barcos que entran y salen del país sudamericano.

Desde Pekín calificaron la decisión como un acto de “intimidación unilateral” y defendieron el derecho de Caracas a resguardar su soberanía.

El pronunciamiento fue realizado por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, quien afirmó que su país apoya la solicitud de Venezuela para convocar a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, con el fin de analizar el incremento de la presencia militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico. A juicio de China, estas acciones representan una escalada que amenaza la estabilidad regional.

“El principio de China es oponerse a cualquier forma de coerción unilateral y respaldar a los países en la defensa de su dignidad nacional”, sostuvo Guo, agregando que Venezuela tiene pleno derecho a desarrollar cooperación internacional de manera independiente y en términos mutuamente beneficiosos. Según el vocero, la comunidad internacional comprende y acompaña la postura venezolana frente a estas presiones externas.

Las declaraciones chinas se producen en un contexto de creciente tensión. En los últimos meses, Estados Unidos ha intensificado su despliegue naval y ha ejecutado ataques contra embarcaciones que vincula con el narcotráfico, acciones que, de acuerdo con autoridades venezolanas, buscan debilitar al gobierno de Nicolás Maduro y afectar sus exportaciones de crudo.

Analistas advierten que el bloqueo a los envíos petroleros podría tener un fuerte impacto económico para Venezuela, reduciendo significativamente sus ingresos y golpeando especialmente a sus principales compradores en Asia, con China como destino prioritario del petróleo venezolano. Expertos del sector energético estiman que las exportaciones podrían caer hasta en un 50%, obligando a Caracas a profundizar descuentos o incluso a frenar parte de su producción.