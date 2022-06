La NBA continúa con el desarrollo de las apasionantes Finales de esta temporada y la cartelera de esta noche nos ofrece el tercer juego entre los Celtics y los Warriors.

Tras disputarse los dos primeros partidos, de momento los equipos no se sacan ventaja en la serie que está igualada 1 – 1. De esta manera, ya se aseguró un quinto duelo.

Boston comenzó ganando la llave como visitante por un marcador de 108 – 120, logrando imponer su estrategia y dando un duro golpe en el Chase Center.

Pero la reacción de Golden State llegó tal como se esperaba y pudieron emparejar la situación luego de triunfar por 107 – 88. Así, salían de San Francisco con mayor tranquilidad de haber conseguido una victoria en casa.

Para el juego de esta noche los equipos se trasladaron hasta Massachusetts, hogar de los Celtics, quienes serán los locales ahora y para el cuarto juego.

Los dirigidos por Ime Udoka tienen un plan de juego muy claro como forasteros, pero ahora deberán demostrar la calidad ante su público, jugando en el TD Garden.

Por su parte, los jugadores bajo las órdenes de Steve Kerr vienen con el impulso anímico del triunfo y esperan repetir la fórmula que los lleve a la victoria.

Ambas franquicias tienen sus fortalezas y argumentos para pelear por el anillo de campeón y partido a partido demostrarán que son merecidos candidatos.

Se espera una serie muy disputada entre los Warriors y los Celtics en estas Finales de la NBA, por lo que el tercer juego en la cartelera de este miércoles es clave.

Horario:

A 1-1 split in The Bay and now the series shifts to Boston!

Game 3: TONIGHT, 9:00pm/et on ABC#NBAFinals presented by @YouTubeTV pic.twitter.com/VJqlHDbleY

— NBA (@NBA) June 8, 2022