Las emocionantes Finales de la NBA continúan en desarrollo y en la pasada noche dominical los Warriors se quedaron con una importante victoria ante los Celtics.

El segundo juego de la serie se disputó en el Chase Center con un global de 1 – 0 a favor de Boston y la necesidad de los locales para emparejar la llave.

Los San Francisco lograron quedarse con la victoria luego de plasmar un juego de alto nivel que les permitió estar arriba tres de los cuatro cuartos. La principal ventaja llegó en el tercer parcial que resultó 35-14 a favor de ‘GSW’.

Stephen Curry fue el máximo anotador de la noche (al igual que en el primer partido), pero esta vez sirvió para liderar a los suyos a la victoria. Aportó con 29 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias.

Steph Curry drained 5 3-pointers on his way to 29 points to lead the @warriors to the Game 2 victory and tie the series at 1-1! #DubNation@StephenCurry30: 29 PTS, 6 REB, 4 AST, 3 STL, 5 3PM

Game 3: Wed. 9:00pm/et on ABC 🏆 pic.twitter.com/jLo9c0HVtQ

— NBA (@NBA) June 6, 2022