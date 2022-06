La pasada noche de jueves comenzaron las tan esperadas Finales de la NBA y Al Horford vivió una jornada inolvidable encabezando la victoria de los Celtics sobre los Warriors.

El jugador se preparaba para jugar por primera vez estas instancias a sus 36 años de edad y luego de 15 temporadas como jugador profesional de la liga.

Además, tiene el orgullo de ser el primer dominicano en la historia en disputar un anillo de campeón del torneo más importante de básquetbol a nivel mundial.

De esta manera, las presiones individuales eran para tener en cuenta. A eso se le suma el hecho de que Boston no jugaba Finales desde 2010 y comenzaba esta serie como visitante, siendo más tensión a nivel colectivo.

Sin embargo, Horford supo llevar la situación y demostró estar a la altura. Esperó toda una vida para este tipo de partidos y el momento había llegado.

Durante esta temporada 2021-22 el ala-pívot tuvo un alza en su nivel de juego y así lo notó Ime Udoka, entrenador de la franquicia. Poco a poco fue sumando más minutos en cancha y comenzaba a tener buenas actuaciones.

Ya en playoffs se convirtió en un jugador importante para los Celtics, destacando sobre todo en el aspecto defensivo. Anoche fue nuevamente respaldado y saltó a la cancha en el quinteto inicial.

Así fue como se marcaba un hito en la carrera de ‘Al’ y terminaría de la mejor forma posible. Jugó 33 minutos y anotó 26 puntos, siendo el máximo anotador del equipo. Además, dio 3 asistencias y ganó 6 rebotes.

The @celtics strike first on the road for 1-0 #NBAFinals lead!

Al Horford resultó ser determinante para el triunfo de Boston Celtics ante Golden State Warriors por 108 – 120 en el primer juego de las Finales de la NBA.

Los de Massachusetts protagonizaron una remontada espectacular donde los triples fueron el factor clave. En estos lanzamientos el dominicano también se maneja muy bien y agrandó aún más su histórica noche.

El oriundo de Puerto Plata anotó seis de sus ocho intentos desde el perímetro, lo que se traduce en una efectividad del 75%. Gracias a esto, consiguió el récord como el debutante en Finales con más triples en la historia.

Al Horford did not disappoint in his #NBAFinals debut, leading the @celtics in scoring with 26 points and setting a record for three-pointers made in a Finals debut (6)! pic.twitter.com/YKr5IQgyXm

— NBA (@NBA) June 3, 2022