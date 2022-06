Luego de una larga temporada de buen básquetbol, la cartelera NBA para esta noche es especial, ya que se comienzan a disputar las Finales entre los Warriors y los Celtics.

El equipo de San Francisco clasificó en el tercer puesto durante la temporada regular con un registro de 53-29. En tanto, los de Massachusetts concluyeron en segundo lugar con un global de 51-31 en su tabla.

Golden State se clasificó desde la Conferencia Oeste luego de consagrarse campeón de la zona triunfando ante los Dallas Mavericks en la última llave.

Boston llega desde la zona Este tras coronarse ante los poderosos Miami Heat en un emocionante emparejamiento que se definió en el séptimo juego.

La espera se acabó. Tras 82 duelos en fase regular y tres llaves de playoffs, el mejor de cada Conferencia se medirán frente a frente en búsqueda por el anillo de campeón.

Ambas franquicias cuentan con argumentos para pelear por el título de la National Basketball Association. Al borde del terreno de juego estarán Ime Udoka por los ‘Celtas’ y Steve Kerr por los ‘Guerreros’, enfrentados en el duelo táctico.

Golden State comenzará haciendo de local en el Chase Center por lo que se espera una fiesta de color amarillo y azul. Pero los de Boston quieren teñir la noche de verde.

Hay que recordar que, al igual que en todos los emparejamientos de postemporada, el ganador se define al mejor de siete partidos, pero siempre es importante dar el primer golpe.

De esta manera, la cartelera para este jueves marca el comienzo de las esperadas Finales de la NBA, una fiesta del deporte que para este año será animada por los Warriors y los Celtics.

