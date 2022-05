Tras la coronación de los Celtics como nuevos campeones de la Conferencia Este, Al Horford se convirtió en el primer dominicano en clasificar a las Finales de la NBA.

La pasada noche de domingo el equipo de Boston derrotó a los Heat en el decisivo séptimo juego, consiguiendo el anhelado pase a la disputa por el título de la liga.

Se trata de un triunfo con mucha emocionalidad, marcando el regreso de la franquicia a estas instancias luego de 12 temporadas. Además, tiene la particularidad para un veterano entre sus filas.

Alfred Joel Horford Reynoso estará por primera vez en la lucha por el anillo de campeón, un gran logro personal. Pero también tiene un factor especial para su país, ya que ningún compatriota había llegado a esas definiciones.

Otro aspecto a destacar, es que durante la temporada, en especial en los playoffs, Al demostró un gran nivel, sobre todo al momento de defender.

Anoche anotó 5 puntos, dio 3 asistencias, ganó 14 rebotes, hizo 2 tapones y robó un balón en 44 minutos de juego. Así, tuvo incidencia en el marcador final de 96 – 100 a favor de los Celtics.

El oriundo de Puerto Plata vive su temporada 15 como jugador profesional de la National Basketball Association y a los 35 años finalmente se le dio por primera vez la gran opción.

Esta edición 2021-22 fue la cuarta oportunidad que tenía en las Finales de Conferencia. Previamente había sido eliminado tres veces, todas ante los Cavaliers de LeBron James.

Otro punto que se destaca, es que el dominicano era dueño de un oscuro récord. El ala-pívot disputó 141 partidos de playoffs en toda su carrera sin alcanzar una final.

.@Al_Horford left it all on the court to reach this moment #BleedGreen pic.twitter.com/Utn1i3rWXQ

— Boston Celtics (@celtics) May 30, 2022