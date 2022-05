La pasada noche dominical se disputó el séptimo juego de las Finales de la Conferencia Este y Jimmy Butler lamentó la derrota de los Heat ante los Celtics.

Luego de seis duelos intensos y de alto nivel, siendo muy atractivos para los fanáticos, Boston se coronó como campeón de la zona eliminando a los miamenses.

El emparejamiento se definió en el FTX Arena de Miami, lo que hizo aún más dura la caída de la franquicia floridana. Además, está la sensación que el esfuerzo demostrado por los dirigidos de Erik Spoelstra no fue suficiente.

Con esto se apunta a un gran juego que tuvo Butler a lo largo de la serie, siendo clave en cada partido, incluyendo las rondas previas de playoffs. Anoche fue el máximo anotador, con 35 puntos, superando incluso a Jayson Tatum.

Un tiro que pudo haber cambiado el destino de los Heat

El duelo decisivo fue reflejo de toda la serie, siendo muy disputado minuto a minuto. Cuando quedaba poco tiempo del último cuarto, el resultado aún estaba abierto.

Miami intensificó su juego, solidificando la defensa y tratando de ser efectivos en los lanzamientos. De esta manera, cada posesión era importante y había que jugarla de la mejor manera.

Cuando quedaban 20 segundos para el término del partido, el marcador estaba 96 – 98 a favor de los Celtics y los Heat se lanzaban en la ofensiva.

A pesar de ser la última posesión, Jimmy quiso lanzar desde el perímetro con 17″ en el reloj. De convertir el triple, pasaban adelante, sin embargo, falló el trio decisivo.

Good or bad shot by Jimmy Butler? pic.twitter.com/YM6bhfcDPK — Hoop Central (@TheHoopCentral) May 30, 2022

Tras la bocina final y celebraciones del rival, ‘Buckets’ se refirió a este hecho y la frustración de haber quedado sin opción de pelear el título NBA.

“Mi proceso mental fue en ir a por la victoria, y es lo que hice. Fallé el tiro, pero siempre tiraré ese tiro. Mis compañeros se mostraron satisfechos con el tiro que lancé, así que voy a vivir con ello“.

Por otra parte, hizo una autocrítica respecto a su rendimiento, a pesar de haber tenido números espectaculares y ser clave para su equipo.

“No ha sido suficiente, no he hecho mi trabajo. Las estadísticas no significan nada, y lo diré las veces que haga falta (…) Yo he aprendido a que debo mejorar, y mejoraré”, comentó.