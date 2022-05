La NBA continúa en la fase final de esta temporada 2021-22 y en la pasada jornada dominical los Celtics se coronaron como nuevos campeones de la Conferencia Este tras vencer a los Heat.

Tras un emparejamiento muy atractivo y lleno de emociones, los de Boston pudieron quedarse con el decisivo juego 7, ganando la serie por 4 – 3.

El partido fue un reflejo de lo disputada que estuvo la llave, con cada equipo ganando dos cuartos. Pero los dirigidos por Ime Udoka lograron sacar mayor ventaja en los parciales y se pusieron arriba en el marcador final por 96 – 100.

Jayson Tatum lideró a los suyos con 26 puntos, además ganó 10 rebotes y dio 6 asistencias. Por detrás del alero aparecieron Jaylen Brown y Marcus Smart con 24 tantos.

Marcus Smart and Jaylen Brown each dropped 24 points in the @celtics Game 7 victory to become Eastern Conference Champions and advance to the #NBAFinals presented by @YouTubeTV! #BleedGreen pic.twitter.com/xVeasAP9q4

— NBA (@NBA) May 30, 2022