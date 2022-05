Boston Celtics se consagró como el nuevo campeón de la Conferencia Este y Jayson Tatum fue elegido como el MVP de las Finales por su gran actuación en la serie.

La pasada noche dominical, la franquicia de Massachusetts venció a los Heat por 96 – 100, coronándose como monarca de la zona en el séptimo juego por un global de 4 – 3 y avanzando a la definición de la liga.

El emparejamiento tenía un gran atractivo entre las individualidades y cada equipo contaba con sus estrellas. En específico, el máximo oponente era Jimmy Butler, quien también era candidato al MVP en caso de que el marcador final hubiera sido distinto.

Pero en definitiva fue Tatum quien destacó por sobre los demás y fue reconocido por liderar a los suyos a la victoria. En los siete juegos promedió 24,8 puntos, 8 rebotes y 5,5 asistencias.

Anoche no fue la excepción y demostró una vez más su calidad, siendo el máximo anotador de los Celtics con 26 tantos. Además, ganó 10 rebotes y dio 6 asistencias.

De esta manera, fue clave para que los de Boston lograran coronarse como campeones de la zona este en calidad de visitante luego de duelos muy parejos.

Jayson Tatum lifted the @celtics to the win in Game 7 to claim the Bob Cousy Trophy as Eastern Conference Champions and advance to the #NBAFinals presented by @YouTubeTV! #BleedGreen pic.twitter.com/dilXguSyQ5 — NBA (@NBA) May 30, 2022

El primer ganador del trofeo Larry Bird

Para esta temporada 2021-22 se modificaron, renovaron y agregaron algunos premios, incluyendo la entrega de este MVP que recibió Jayson.

Este es el primer año que se entrega el premio al Jugador Más Valioso de las Finales de Conferencia. Hasta ahora solo se hacía en temporada regular y las Finales de la liga.

El caso del galardón que recibió Jayson Tatum, el MVP de la Conferencia Este, recibe el nombre de Larry Bird en honor a la leyenda de los Boston Celtics.

Cedric Maxwell presents Jayson Tatum with the FIRST EVER Larry Bird Trophy awarded to the Eastern Conference Finals MVP! #NBA75 pic.twitter.com/OAbUQtJxOb — NBA (@NBA) May 30, 2022

De esta manera, con un premio a su gran actuación, siendo felicitado por sus compañeros y ante pocas personas simpatizantes del equipo rival que se quedaron por respeto, el alero de 24 años escribe su nombre en una parte dentro de la historia de la franquicia. Ahora irá en búsqueda de más.

Más allá de la emoción de ser elegido como el Jugador Más Valioso, Tatum reconoce la importancia y el objetivo principal que era avanzar a las Finales de la NBA.

Junto a su equipo, ahora se preparan para enfrentar a los Warriors en una nueva final luego de 12 temporadas en las que la franquicia no llegaba a esa instancia.