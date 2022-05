La NBA presentó nuevos diseños y categorías de trofeos

Durante las últimas horas la NBA anunció cambios, presentando nuevos trofeos para la postemporada, considerando nuevas categorías y rediseños de las ya existentes.

Los playoffs de la la National Basketball Association en esta edición 2021-22 siguen en desarrollo y actualmente se encuentran en las semifinales de conferencia.

Cada vez estamos más cerca de conocer a los campeones de cada lado y posteriormente al máximo monarca de la liga, ganador de un nuevo título.

Bajo este contexto es que desde la organización decidieron darle una nueva imagen a estos premios, incluyendo nuevos galardones para aspectos que no se premiaban anteriormente.

Durante las últimas horas se presentaron ligeros cambios en el trofeo Larry O’Brien, el que se le entrega a los campeones absolutos de la liga.

También se realizaron modificaciones, previamente anunciadas, al trofeo Bill Russell que es entregado al MVP de las Finales de la NBA.

Además, se renombraron algunos galardones. El trofeo para el campeón de la Conferencia Este pasa a llamarse Bob Cousy, en honor al base que pasó a la historia con los Boston Celtics.

En tanto, el premio para los ganadores de la Conferencia Oeste fue renombrado como Oscar Robertson, en referencia a la figura de los Cincinnati Royals y Milwaukee Bucks.

The NBA today unveiled a lineup of reimagined trophies for the NBA postseason, including an evolution of the Larry O’Brien Trophy, awarded annually to the NBA champions.

Go behind-the-scenes to learn more about this new lineup of trophies! pic.twitter.com/wlwtkOPpxy

— NBA (@NBA) May 12, 2022