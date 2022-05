La pasada jornada de lunes se vivió una nueva jornada de los playoffs de la NBA y los Celtics se quedaron con la victoria ante los Bucks con un destacado Al Horford.

Los duelos de la postemporada en la National Basketball Association se ponen cada vez más interesantes y sobre todo en las semifinales de conferencia.

Una de las llaves más atractivas corresponde a la Conferencia Este, con la franquicia de Boston y los de Milwaukee. Ayer disputaron el cuarto juego con victoria para los Celtics en calidad de visita.

Horford tuvo una actuación destacada entre sus compañeros y con jugadas que sobresalen dentro de su carrera como jugador. Aportó con 30 puntos, dio 3 asistencias y ganó 8 rebotes, siendo fundamental en el triunfo que igualó la serie 2 – 2.

En uno de sus mejores partidos de los últimos años, o al menos con notable actuación, el ala-pívot de 35 años fue protagonista con su juego y también con un emparejamiento muy atractivo con un jugador rival.

Al Horford was a perfect 6/6 from the field in Q4 on his way to setting a Playoff career-high in points (30) and leading the @celtics to the win! #BleedGreen@Al_Horford: 30 PTS, 8 REB, 5 3PM

Game 5: Wed. 7pm/et on TNT pic.twitter.com/tXopE33UpA

— NBA (@NBA) May 10, 2022