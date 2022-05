Cartelera NBA: revisa los detalles para el duelo decisivo de los Heat contra los Celtics

La NBA continúa con el emocionante desarrollo de sus playoffs y para este domingo la cartelera nos ofrece un duelo decisivo entre los Heat y los Celtics.

Se trata del séptimo juego de las Finales de la Conferencia Este que tendrá lugar en el FTX Arena. Tras cinco duelos muy parejos entre Miami y Boston, hoy se definirá la llave.

Los dirigidos por Erik Spoelstra ganaron el último enfrentamiento en el TD Garden y emparejaron la serie poniendo el 3 – 3. Ahora tienen la posibilidad de cerrar todo jugando en casa.

Pero el equipo bajo la estrategia de Ime Uduka pretende demostrar su categoría para amargarle la fiesta a los miamenses y coronarse en un ambiente hostil.

The @celtics & @MiamiHEAT battle it out TONIGHT.

WIN OR GO HOME GAME 7!

Miami comenzó ganando este emparejamiento, luego Boston empató cerrando la primera parte en Florida. En Massachusetts los Heat dieron el primer golpe poniendo el global 2 – 1 a su favor, pero rápidamente llegó el empate de los Celtics. Para el quinto juego, otra vez en el FTX, los ‘Celtas’ se pusieron por primera vez arriba (3 – 2) y en el sexto partido, los miamenses empataron.

Así, brindando un gran espectáculo, ambas franquicias han demostrado estar a la altura de las circunstancias y estiraron la serie hasta el emocionante juego 7.

Cada equipo confía en una estrategia de juego que les ha dado frutos y en las individualidades que han destacado a lo largo de esta temporada.

Quien se quede con la victoria esta noche, se coronará como campeón de la zona, además obtendrá el pase a la Final de la liga donde se enfrentará a los Warriors por el título.

Horario:

GAME 7.

Trip to the NBA Finals on the line.

8:30pm/et on ESPN pic.twitter.com/c0l3dDkXCs

— NBA (@NBA) May 29, 2022