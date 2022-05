La NBA continúa con el emocionante desarrollo de los playoffs y para este miércoles la cartelera nos ofrece un nuevo duelo entre los Heat y los Celtics.

Se trata del quinto juego de las Finales de la Conferencia Este, un emparejamiento que ha estado muy disputado. De momento, los equipos no se sacan ventaja.

El global registra un 2 – 2 y ambas franquicias han ganado un partido como visitante y otro como visita. Esta vez vivirán otra noche en Miami luego de pasar los por el TD Garden.

Los miamenses comenzaron jugando en casa y ganando la serie por 118 – 107, luego cayeron frente a su público por 102 -127. Y en Boston, los dirigidos por Erik Spoelstra dieron el primer golpe como visitante por 103 -109 y en el cuarto juego los de Massachusetts emparejaron las cosas con un 102 – 82.

Así, la serie hoy está con un global 2 – 2 y abierta a cualquier panorama. Ambos equipos tienen argumentos para consagrarse como campeón de la zona.

Hay que recordar que estos emparejamientos de postemporada se definen al mejor de siete partidos, por lo que aún queda un interesante camino por delante.

Así, el duelo en la cartelera de la NBA para este miércoles entre los Heat y los Celtics resulta ser bastante atractivo en unas Finales de Conferencia que tienen mucho por ofrecer.

Horario:

Tatum's 31 PTS, 8 REB, 5 AST helped Boston win Game 4.

Series tied 2-2… which team will take a 3-2 lead?

BOS/MIA Game 5 – 8:30pm/et, ESPN pic.twitter.com/XkX2NTwOWg

— NBA (@NBA) May 25, 2022