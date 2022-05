Los playoffs de la NBA ya están en las últimas rondas y en la jornada de martes los Heat derrotaron a los Celtics, dando el primer golpe de la serie en el FTX Arena.

Ya se comenzaron a vivir los emparejamientos de las Finales de Conferencia y en el caso del Este Miami se mide con Boston. Tal como se anticipaba, la acción no se hizo esperar.

Desde el primer minuto los equipos mostraron un gran nivel y dejaron en claro por qué llegaron hasta estas instancias de la competición.

A pesar de que los Celtics ganaron tres de los cuatro cuartos, los Heat sacaron una importante ventaja en el tercer parcial. De esta manera, el marcador final resultó 118 – 107 a favor de los locales.

Entre los miamenses, Jimmy Butler destacó con 41 puntos, siendo el máximo anotador de la noche. Además, ganó 9 rebotes y dio 5 asistencias.

Jimmy Butler went off for 41 points on 63% from the field, while serving up a lockdown performance on the defensive end with 4 steals and 3 blocks! #HEATCulture@JimmyButler: 41 PTS, 9 REB, 5 AST, 4 STL, 3 BLK

💎 Game 2: Thursday, 8:30pm/et on ESPN 💎 pic.twitter.com/NRyZEmctuL

— NBA (@NBA) May 18, 2022