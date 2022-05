Los playoffs de la NBA no se detienen y en la pasada jornada se disputó un nuevo y apasionante partido entre los Celtics y los Heat. Se trataba del cuarto juego de las Finales de la Conferencia Este.

Boston disputaba el segundo encuentro como local luego de caer en el primer enfrentamiento. Esta vez pudieron derrotar al rival y festejar frente a su público en el TD Garden.

Jayson Tatum fue el máximo anotador de la noche con 31 puntos, además dio 5 asistencias y ganó 8 rebotes. Así, lideró a los suyos para una importante victoria en la llave.

☘ 31 PTS (24 first-half points)

☘ 8 REB

☘ 5 AST

☘ 2 BLK@jaytatum0 led the way for the @celtics in Game 4! #BleedGreen pic.twitter.com/yoPVmMu8Sc

— NBA (@NBA) May 24, 2022