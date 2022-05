La NBA continúa con el apasionante desarrollo de los playoffs y para este domingo 22 de mayo nos ofrece una atractivo partido en su cartelera. Se trata del tercer juego de las Finales de la Conferencia Oeste que disputan los Warriors contra los Mavericks. Si bien se esperaba un emparejamiento disputado, ha habido dominio de uno solo.

Golden State lleva la cómoda ventaja en la serie por 2 – 0 luego de haber ganado los dos enfrentamientos en el Chase Center frente a su público. El primer duelo tuvo un marcador de 112 – 87, mientras que en el segundo cruce ganaron por 126 – 117. Con esto, los Warriors demuestran el favoritismo al cual se les apuntaba en la previa.

A pesar de que los dirigidos por Steve Kerr gozan de una importante ventaja, los Mavericks esperan mejorar su rendimiento jugando como locales. Los próximos dos partidos serán en el American Airlines Center, con Dallas como dueño de casa, por lo que sería el escenario ideal para emparejar la llave.

En estas instancias todo suma para sacar provecho deportivo y conseguir una vitoria. Además, como cada partido, la gente confía en Luka Doncic para liderar a su equipo. El partido en la cartelera NBA de esta noche dominical, el tercer juego, es de mucha importancia en las Finales de Conferencia, más aún si se considera un 2 – 0 en el global.

