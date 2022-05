Tras una nueva y apasionante jornada de los playoffs en la NBA, los Warriors derrotaron a los Mavericks y lograron ponerse arriba en la serie por 2 – 0.

Las Finales de la Conferencia Oeste siguen avanzando y los equipos luchan codo a codo por quedarse con título de la zona y el campeonato de la liga.

Dallas ganó en los dos primeros parciales por 25-32 y 40-33. Pero los de San Francisco sacaron ventaja en el tercer y último cuarto por 13-25 y 32-43, alcanzando el triunfo. Los Warriors ganaron por un marcador final de 126 – 117.

Stephen Curry lideró a Golden State en la ofensiva con 32 puntos. En tanto, Luka Doncic anotó 42 tantos, pero no fue suficiente para darle la victoria a los suyos.

💥 32 points for Steph Curry

💥 10 in the 4th Q on 4/4 shooting

💥 8 boards, 5 dimes, 6 threes@StephenCurry30 powers the @warriors 19-point comeback in Game 2! pic.twitter.com/ijA2pyRucc

— NBA (@NBA) May 21, 2022