Los playoffs de la NBA ya están en la última ronda y durante la pasada jornada de miércoles los Warriors derrotaron a los Mavericks dando el primer paso de la serie.

Ya se comenzaron a vivir los emparejamientos de las Finales de Conferencia y, en el caso del Oeste, Golden State Warriors se mide con Dallas.

Se trata de un cruce bastante atractivo, a pesar de que los Guerreros gozan de un favoritismo y quedó demostrado en cancha, se disfruta de un gran nivel de básquetbol.

Los de San Francisco estuvieron arriba en el parcial durante casi todo el partido y solo fueron superados en el segundo cuarto pero por un estrecho 26-27. El marcador final fue de 112 – 87 a favor del Estado Dorado.

Stephen Curry fue el máximo anotador de la noche con 21 puntos en un juego que no tuvo grandes actuaciones individuales y destacó por un desempeño colectivo.

Stephen Curry dropped his 18th career playoff double-double to lead the @warriors to the 1-0 WCF lead! #DubNation@StephenCurry30: 21 PTS, 12 REB, 4 AST

💎 Game 2: Friday, 9:00pm/et on TNT 💎 pic.twitter.com/QaW6OJU345

— NBA (@NBA) May 19, 2022